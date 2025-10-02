Habertürk
        Haberler Gündem Çevre 5 yılda 425 milyon yavru balık sulara bırakıldı | Son dakika haberleri

        Balıklandırma faaliyetleriyle 5 yılda 425 milyon yavru balık sulara bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında son 5 yılda yaklaşık 425 milyon yavru balık sulara bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:47 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:47
        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki 7 su ürünleri üretim istasyonunda ekonomik değeri yüksek, endemik ve nesli tehlike altında olan türler üretilerek denizlere ve iç sulara bırakılıyor.

        Bolu’daki Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda her yıl 5 milyonun üzerinde yavru sazan balığı üretilerek 9 ildeki su kaynaklarına bırakılıyor.

        Ayrıca tesiste bulunan 200 anaç Mersin Balığından 2024 yılında ilk kez yaklaşık 5 bin yavru, 2025 yılında ise 50 bin yavru balık üretildi.

        Son 5 yılda yürütülen faaliyetler kapsamında yaklaşık 425 milyon yavru balık sulara bırakılarak biyoçeşitliliğin korunması, ekosistemin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

