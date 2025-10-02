5 yılda 425 milyon yavru balık sulara bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki 7 su ürünleri üretim istasyonunda ekonomik değeri yüksek, endemik ve nesli tehlike altında olan türler üretilerek denizlere ve iç sulara bırakılıyor.

Bolu’daki Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda her yıl 5 milyonun üzerinde yavru sazan balığı üretilerek 9 ildeki su kaynaklarına bırakılıyor.

Ayrıca tesiste bulunan 200 anaç Mersin Balığından 2024 yılında ilk kez yaklaşık 5 bin yavru, 2025 yılında ise 50 bin yavru balık üretildi.

Son 5 yılda yürütülen faaliyetler kapsamında yaklaşık 425 milyon yavru balık sulara bırakılarak biyoçeşitliliğin korunması, ekosistemin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.