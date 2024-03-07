5 yılda 261 milyon dolarlık hurma ithal edildi

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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, sofraların olmazsa olmazı hurma raflardaki yerini aldı. Kudüs, Medine, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi çok sayıda çeşidi olan hurma; bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak biliniyor.

Hurma, yılın tamamında bulunabilen bir meyve olmasına karşın özellikle ramazan ayında daha fazla tüketiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019'da 37 bin 500 ton, 2020'de 42 bin 43 ton, 2021'de 49 bin 41 ton, 2022'de 44 bin 486 ton ve geçen yıl 54 bin 458 ton hurma ithal edildi.

Söz konusu ithalata karşılık sırasıyla 37 milyon 321 bin dolar, 45 milyon 782 bin dolar, 52 milyon 778 bin dolar, 51 milyon 693 bin dolar ve 73 milyon 397 bin dolar ödendi. Böylece, son 5 yılda ithalat için ödenen toplam tutar 260 milyon 971 bin doları buldu.

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Geçen yıl itibarıyla 24 ülkeden hurma satın alındı. Filistin, 15 milyon 657 bin dolarla Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ithalat sıralamasında zirveye yerleşti.

Filistin'i 13 milyon 309 bin dolarla Suudi Arabistan, 10 milyon 554 bin dolarla İran ve 10 milyon 455 bin dolarla Mısır izledi.

Öte yandan, 5 yıllık dönemde toplam 92 milyon 142 bin dolarlık hurma ihracatı yapıldı. Geçen yıl hurma dış satımı bir önceki yıla göre yüzde 20,34 artarak 23 milyon 610 bin dolara yükseldi.

Türkiye, geçen yıl, Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 29 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi.