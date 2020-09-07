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İklimlendirme firması DemirDöküm, Türkiye'yi yüksek kapasiteli (kaskad) cihazlarda üretim üssü yapmak için Bozüyük fabrikasına yeni bir yatırım yaptığını bildirdi.

Yaşam alanlarının değişim gösterdiği günümüzde, merkezi doğalgaz sistemi ile ısınan apartman, site, plaza gibi mekanlar için kaskad cihazların öneminin giderek arttığını belirten DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, "Yatırımlarımızı istikrarlı olarak devam ettiriyoruz. 5 yılda toplam 200 milyon TL’lik yatırım yaptık. Her yıl ciromuzun yüzde 1.7’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz ve geleceğimize toplamda 40 milyon TL’lik düzenli yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yeni kaskad yatırımı ile grubumuzun kaskad cihazlarının üretim sorumluluğu DemirDöküm’e emanet ediliyor. Bu üretim sadece Türkiye pazarı için değil, tüm ihracat pazarları ve grubumuzun faaliyet gösterdiği tüm diğer pazarlar için geçerli olacak. Kaskad üretiminde verilen bu sorumluluk ile Türkiye’yi grubumuzun kaskad üretim üssü yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

DemirDöküm’ün son 5 yılda Türkiye’de üretimini gerçekleştirerek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği ürünleriyle üst üste rekora imza attığını belirten Avdel, "İki yıl önce grubumuzun ihracat şirketi Vaillant International'ın yönetim sorumluluğu ve ihracat faaliyetlerinin yönetimi bize verilmişti. Ortadoğu’dan ABD’ye kadar dünyadaki ihracat sorumluluğunu üstlendik. Türkiye'den dünyaya yerli üretimimizi ihraç etmemiz için sunulan bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Bugün Türkiye’den 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz pazar liderliklerini farklı ülkelerde de elde etmek için çalışıyoruz. Türki Cumhuriyetler dahil 5 bölgeye odaklandık. İlklerimize, elde ettiğimiz başarılara şimdi daha büyük bir sorumluluk ekledik” dedi.

YENİ CİHAZLAR 29 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Türkiye'deki toplu konut projeleri ve bölge ülkelerde yürütülen projelerle birlikte kaskad sistem ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını öngördüklerini belirten Alper Avdel, "Seri üretime geçen cihazlar için bu süreçte birçok ülke ile görüşme gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 10 bin adet kaskad cihazı üretmeyi hedefliyoruz. Yüksek kapasiteli ürünlerimiz için ilk siparişleri Avusturya, Belçika, Çin, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Rusya’dan aldık. DemirDöküm üretimi olan cihazları Türkiye’den 29 ülkeye ihraç edeceğiz. Makina, üretim hattı, alt yapı ve yeni iş gücünün yanı sıra toplam gelirlerimiz içerisinde yüzde 50'lik paya ulaşmasını hedeflediğimiz ihracat hedefimize destek verecek bu girişim ile ülkemize daha fazla katma değer yaratacağız" dedi.