5 yıl sonra yine ortaya çıktı! 15 metre ile kurtuldu

5 yıl sonra o ilde yine o korkutan görüntü!

İHA

Sivas'ta, 5 yıl önce Gemerek ilçesinde görülen obruk, bu kez Hafik ilçesinde ortaya çıktı. 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuturken, hayvanlarını otlatan bir ilçe sakini obruğa düşmekten 15 metreyle kurtuldu. Hafik ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 metre derinliğinde bir obruk oluştu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. 15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti.

KAPATILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU, HAYVANLAR KORKARAK GERİ ÇEKİLDİ" Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu belirterek şunları söyledi: "Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düşmesi gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabi ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman. Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. Tahmini çap 10 metre, derinlik ise 20 metre. Bu şekilde bir çöküntü oldu.

HAYVANLARIMLA BERABER İÇİNDE KALABİLİRDİM Hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler, biçtiler. Şu an da burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum. 15 metre önümde çöküntü oluştu. Hayvanlarım ile beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bunun içine düşüldüğü zaman zaten kimsenin bulma şansı yok." KONYA'DAN SONRA ŞİMDİ DE SİVAS... EKİPLER İNCELEME YAPACAK