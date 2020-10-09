5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - GAZİANTEP

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim 2015'te Hacıbaba Mahallesi'nde kahvehanede kuzeni Mehmet Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan S.Y'nin (38) yerini tespit etti.Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.Y'yi saklandığı evde yakaladı.Evde, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 45 dolu kartuş ele geçirildi.Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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