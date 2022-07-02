5 yıl boyunca yediği her şeyi kusan hasta, Türkiye'de tedavi oldu

Ankara'da yaşayan emekli Mihriban Gençay'ın hayatı, 2017 yılında mide kanseri tanısı konulduktan sonra altüst oldu. Yapılan ameliyatla midesinin tamamı alınan Gençay, hastalıktan kurtulduğunu düşünürken bu kez yediği her şeyi çıkarmaya başladı. Sürekli kusan Gençay, su bile içememeye başladı. Doktorlar bu durumun geçici olduğunu, bir süre sonra düzeleceğini söylediği Gençay'ın durumu günden güne kötüleşti.
Yeterli beslenemediği için 84 kilodan 52 kiloya düşen Gençay, Antalya'da yaşayan kızının önerisiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurdu. Doç. Dr. Çakır'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Mihriban Gençay, sıkıntılı günleri geride bıraktı.
'SU BİLE İÇEMİYORDUM'
Gençay, midesi alındıktan sonra kusmaların başladığını belirterek, “5 yıl boyunca kıvırcık salatası, pirinç pilavı ve ekmekle beslendim. Su bile içemiyordum" dedi. Sıkıntılarının çözümü için pek çok kez doktora başvurduğunu belirten Gençay, hiçbir sonuç alamadığını ifade etti.
Şeker hastası olduğu için ara öğün yemesi gerektiğini, ancak hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Gençay, “Sütü ağzıma koyamıyordum. Yoğurt hiç yiyemiyordum. Sürekli kusuyordum" diye konuştu.
'BENİ KURTARDI'
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurduktan sonra yapılan pek çok tetkikin ardından yaşadığı bu durumun düzeltilmesi için ameliyata karar verildiğini söyleyen Gençay, ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini kaydetti. “Yiyemediğim yumurtayı yiyorum, 8 bardak çayımı içiyorum, kilo almaya başladım. İstediğim her şeyi yiyip içiyorum" diyen Gençay, “Bunu Tuğrul hocama borçluyum. Cenabı Allah ilmini arttırsın. Allah razı olsun beni kurtardı" dedi.
'HASTAMIZ YAŞADIĞI SIKINTILARDAN KURTULDU'
Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise hastanın kendilerine sürekli kusma şikayetiyle geldiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kanser nedeniyle midesinin tamamı alınan hastanın ameliyattan 1 ay sonra özellikle geceleri yoğunlaşan kusma yaşadığını anlatan Doç. Dr. Çakır, “Ankara'da başvurduğu doktorlar ilaç tedavisi uygulamış ancak sorun düzelmemiş" ifadelerini kullandı.
Mihriban Gençay'ın sağlığına kavuşması için ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Çakır, şöyle konuştu: “Ameliyat sırasında ağızdan verdiğimiz ilacın onikiparmak bağırsağına gittiğini, onikiparmak bağırsağından gelen safranın ise aşağıya gitmekten ziyade ağza yöneldiğini gördük. İnce bağırsağı daha önceki ameliyatta anastomoz (organların birbirine dikilmesi) yapılan noktadan ayırdık ve yaklaşık 20 santimlik ileri kısmına tekrar anastomoz yaptık."
Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, artık her şeyi yiyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Çakır, “Sağlığı iyi. Yaşadığı sıkıntılarından kurtuldu" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!