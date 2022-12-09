5 yaşındaydı! Katlanabilir basketbol potasına sıkıştı!

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.