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5 yaşındaydı! Katlanabilir basketbol potasına sıkıştı!

Samsun'da, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz, bir ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Giriş: 09.12.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
5 yaşındaydı! Katlanabilir basketbol potasına sıkıştı! -Güncel haberler
5 yaşındaydı! Katlanabilir basketbol potasına sıkıştı!
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İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

POTANIN ALTINA GİRDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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