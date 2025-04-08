5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, İngltere'de podyuma çıktı

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, İngiltere'de düzenlenen Super One Karting Serisi'ndeki final yarışlarında 3'üncü ve 2'nci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2024 TOSFED Karting Mikro Kupası birincisi Zayn, Avrupa'daki ilk tecrübesinde podyuma çıkmayı başardı.

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11 Nisan'da 6 yaşına girecek Zayn, ilk ayakta iki eleme yarışını da 2'nci bitirdi. Zayn, final yarışında da 3'üncülüğü elde etti.

Borusan Otomotiv Motor Sporları takımının sürücüsü Zayn, ikinci ayakta ise sıralama turlarında en hızlı tur zamanını yakaladı ve eleme yarışlarında 2 kez birinci oldu.

Zayn, final yarışının son virajında yaptığı atakla bitiş çizgisini 2'nci geçerek organizasyonu çifte podyumla tamamladı.