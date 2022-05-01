5 yaşındaki Samet'ten kahreden haber!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı sırada pikabın altında kalan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza, ilçeye bağlı kırsal Atmaca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet B.'nin kullandığı 23 HT 391 plakalı pikap, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan 5 yaşındaki oğlu Samet B'yi ezdi.

Kazada ağır yaralanan Samet B. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.