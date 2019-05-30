Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre ani şuur kaybı ile Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen 5 yaşındaki Orhan Yağız, takip ve tedavileri için yoğun bakım servisine yatırıldı. Tetkikler neticesinde hastaya beyin iltihabı tanısı kondu. Yapılan tedavilere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi organ çıkarım ekibince yapılan başarılı ameliyatla 5 yaşındaki minik hastanın böbrekleri umutla bekleyen başka hastaların bedenine can katmak ve yaşatmak üzere alındı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Yağız ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak organ bekleyen hastalar adına minnettarlığını dile getirdi.

Pamukçu, "Organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Yağız ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldu. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Yağız ailesi ise, “Acımız büyük fakat başka insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.