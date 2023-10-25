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        Haberler Sağlık 5 yaşındaki lösemili kıza, annesinden ilik nakledildi

        5 yaşındaki lösemili kıza, annesinden ilik nakledildi

        Manisa'da lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'ya (5), tedavi için geldiği Antalya'da annesi İntizor Matrasulova'dan ilik nakli yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:37
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          Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Kaynak ile evli olan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova´nın ilk evliliğinden olan kızı Müslimakhon Ulukbekova, geçen sene grip olunca aile hastaneye götürdü. İlaç verilerek tedavisine başlanan küçük kızın vücudunda bir süre sonra morluklar oluştu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Aile, kızlarını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde, gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi.

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          Daha sonra İzmir'e giden aile, Müslimakhon Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını, daha sonra evdeki eşyaları satmaya başladı.

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          Tedaviden sonuç alınamayınca küçük kızın acil ilik nakli olması gerektiği, 1 hafta zamanının kaldığı belirtilerek, başka bir hastaneye yönlendirildi.

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          Antalya'ya gelen aile, Matrasulova'dan ilik nakli olacak Müslimakhon'un hastaneye yatış işlemlerini başlattı. Küçük kızın hastaneye yatışı yapılırken, tedavi için gerekli 75 bin dolar yapılan kampanya ile gönüllülerce kısa sürede toplandı.

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          Tedavisi devam eden küçük kıza, geçen hafta annesi İntizor Matrasulova'dan ilik nakli yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kızın, bir süre daha hastanedeki tedavisi sürecek.

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