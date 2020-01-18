Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 5 terörist daha Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 2020 yılının ilk iki haftasında terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13’e yükseldi.