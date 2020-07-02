Günlük, aylık ve haftalık burç yorumlarının yanı sıra gezegen hareketleri her daim ilgi çeken konuları oluşturuyor. Peki bu hafta gezegenler burçlar için neler söylüyor? Geçtiğimiz haftalarda başlayan Merkür ve Neptün retroları daha dikkatli adım atmamız gerektiğinin sinyalini vermişti. Bu hafta sonu da Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana geliyor. 5 Temmuz’da meydana gelecek Ay Tutulması para ve finans konularında tüm burçları etkiliyor. Çalışkan, planlamayı seven ve gelecekte ne olacağını ön görmek isteyen Oğlak burcunda gerçekleşecek tutulma ile birikim yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ufak tefek sağlık sorunlarına da dikkat etmekte fayda var. Ay Tutulması’nda bazı yatırımlar yapmak isteseniz de atılacak imzalara dikkat etmelisiniz. Çünkü devam eden Merkür gerilemesinde aksilikler doğabilir. İş konusundaki gerginlik ve hırs da aile içinde çatışmalara sebep olabilir. Ancak hep olumsuz olaylar yaşanmayacak elbette… Ay Tutulması’nda ve onu takip eden 10 günlük süreçte tatil planları yapabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Peki 5 Temmuz'daki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Cevabı haberimizde…
AY TUTULMASI KOÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Hafta sonu gerçekleşecek Ay Tutulması ile beraber kariyerde şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Sürpriz gelirler, kariyerde sevindiren gelişmeler, terfiler, iş değişiklikleri yaşanabilir. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi devam ederken yeni girişimlere dikkat etmenizde fayda var.
AY TUTULMASI BOĞA BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
5 Temmuz’da gerçekleşecek Ay Tutulması’nda bitiş ve başlangıçlar gündeminizde olacak sevgili Boğalar… Yorucu ve stresli bir zaman diliminden sonra işleri yoluna koymak için adım atacaksınız. Kariyerde farklı girişimleriniz olabilir ve iş değişikliğine gidebilirsiniz. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi devam ederken yeni girişimlere dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
AY TUTULMASI İKİZLER BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
Pazar günü meydana gelecek Ay Tutulması’nda borçlar, ödemeler, giderler gündeminizde olabilir sevgili İkizler burçları. Bir anda çıkan maddi konulara kafa yormak zorunda kalabilirsiniz. Ancak üzülmeyin. Maddi konularda destek almanız olası… Öte yandan sağlıkta dişlere dikkat!
AY TUTULMASI YENGEÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?
5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir sevgili Yengeç burçları. Ortaklıklarda, kopma noktasındaki ilişkilerde bitişler meydana gelebilir. Ancak bu süreçte Merkür gerilemesi devam ederken keskin kararlar vermemenizde fayda var. Özel hayatınızda ise arkadaşlarınızdan ya da partnerinizden güzel destekler alacaksınız.
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