Yapılan açıklamaya göre, 5 Serisi'nde direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı teknolojisi de yer alıyor.