5 partiden Trump'ın planına ortak tepki!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 parti, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada planın BM kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine aykırı olduğu belirtildi. Ortak açıklamada, İsrail-Filistin konusunda çözümün 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzaladığı açıklama şu şekilde: