5 öğrencisi için at sırtında 10 km yol gidiyor

Hakkari'de, öğretmen Musa Tavşan (28), eğitim vermek için at sırtında 10 kilometre yol gidiyor.

HER SABAH ATIYLA DERE, TEPE AŞIYOR

Musa Tavşan, 34 öğrencisi ve 5 öğretmeni olan Keçili Köyü İlkokulu'na her gün kendisine ait sırtında gidip geliyor. Tavşan, her sabah atıyla dere, tepe aşarak Keçili köyündeki okuluna ulaşıyor. Yaz aylarında keyifli olan at yolculuğu, havaların soğuduğu bugünlerde zorlu geçiyor.

Öğretmen Musa Tavşan, yolculuk yaptığı bölgenin yaklaşık 20 santimetre karla kaplanması nedeniyle artık atla yaptığı yolculuğunu bitirmeyi düşündüğünü söyledi. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bölgede önümüzdeki günlerden itibaren kar kalınlığının 1 metreyi aşacağını, atla yolculuğun tehlikeli olacağını belirten Tavşan, Keçili köyünden ev tutmayı düşündüğünü belirtildi.