REYTİNG SONUÇLARI - 5 OCAK

5 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 5 cak Pazar reyting sonuçları listesi...