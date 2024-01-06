Dün akşam ekranlarda birçok yapım seyirciyle buluştu. Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti (tekrar), Yalı Çapkını (tekrar) gibi birçok dizi yayınlanırken Kutsal Damacana ve Bebek Firarda gibi filmler de seyirci karşısına çıktı. Peki, 5 Ocak Cuma günü reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 5 Ocak Cuma günü reyting sonuçları ile birinci olan dizi-film...