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5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri

5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri neler? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 Ocak Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. Su kesintileri İstanbulluların gündeminden düşmüyor. 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

05.01.2021 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri

İstanbullular 5 Ocak Salı günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve ilçeleri her gün duyuruyor. 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri

5 OCAK 2021 İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.01.2021 01:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 23:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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