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        Haberler Gündem 5 MİLYONLUK SORU CEVABI Tokat mı, Çorum mu? İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi! Kim milyoner

        İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada!nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

        Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 5 milyonluk soru açılmış durumda. İşte, İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi sorusunun yanıtı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:25
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        • 1

          Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve en çok sevilen bilgi yarışması programlarından biri olan Kim Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 5 milyonluk soru açıldı! İşte, detaylar...

        • 2

          İŞTE 5 MİLYONLUK SORU

          İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada!nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

        • 3

          İŞTE SEÇENEKLER

          A- Çorum (DOĞRU CEVAP)
          B- Yozgat
          C- Sivas
          D- Tokat

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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