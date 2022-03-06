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5 Mart Reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi dizi birinci oldu? 5 Mart 2022 dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı! 5 Mart Cumartesi Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi dizi birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Mart Cumartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. 5 Mart Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ve Survivor All Star yarışma programı ekrana geldi. 5 Mart reyting sonuçları açıklandı. Peki, Reyting sıralamasına göre kim birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları…

06.03.2022 - 11:35 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 5 Mart reyting sonuçları açıklandı! 5 Mart günü Show Tv, TRT 1, ATV, Fox Tv ve Tv8 kanallarında birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. 5 Mart Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim ve TRT 1'de Gönül Dağı yapımları seyircisiyle buluştu. Her gün olduğu gibi sabah saatlerinde dünün reyting sıralaması açıklandı. Peki, 5 Mart Cumartesi reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları…

  • DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre 5 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sıralaması belli oldu.

  • 5 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 

    5 Mart total izleyici grubunda birinci Gönül Dağı, ikinci Kardeşlerim, üçüncü ise Survivor All Star oldu.

  • 5 MART AB REYTİNG SONUÇLARI 

    AB Grubunda birinci olan yapım Gönül Dağı, ikinci yapım Survivor All Star, üçüncü yapım Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu olurken 20+ABC 1 Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

  • GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? (26 ŞUBAT 2022)

    26 Şubat total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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