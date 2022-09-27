5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförüne 6 yıl 8 ay hapis

DHA

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada Tır şoförünün cezası belli oldu.

Çanakkale-Bursa kara yolunun Balıklıçeşme köyü mevkisinde 10 Ocak'ta Birkan Gugul (43) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı TIR'a çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ve aynı araçtaki Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan TIR sürücüsü, haziran ayındaki üçüncü celsede tahliye edildi.

Kazaya ilişkin açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada "birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan TIR şoförü Taha Kurtoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme salonunda ise taraf avukatları hazır bulundu. Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Kurtoğlu'nun 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.