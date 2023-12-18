Şanlıurfa'da yol ortasında feci dayak kamerada: 5 kişi böyle darp etti
Şanlıurfa'da iki grubun yol ortasındaki kavgası kameraya yansıdı. Kavgada 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat darp etti
Şanlıurfa'da yol ortasında 5 kişinin, aralarına aldıkları 1 kişiyi tekme-tokat darp ettikleri anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Polis, iki grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.