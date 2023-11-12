5 kişi ölmüştü, sürücü tutuklandı

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Konya'da 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa S. (19) tutuklandı.

Katliam gibi kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. (19) idaresindeki otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Fadime Aslan (7), Elif Aslan (14) ve Fadime Azra Atalay'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Kazada yaralanan Emine A. (32), çocukları Hasan A. (11), Ali Cemal A. (8), Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. (6) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle Mezarlığı'nda, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Sefa S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'da feci kaza: 5 ölü! Haberi Görüntüle