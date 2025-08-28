Habertürk
        5 kişi kiracıya saldırdı!

        5 kişi kiracıya saldırdı!

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında kombi yüzünden çıkan tartışma hastanede bitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 01:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 01:41
        5 kişi kiracıya saldırdı!
        Ev sahibinin başına sert bir cisimle vurarak hastanelik eden kiracı, cadde ortasında ev sahibinin yakınları tarafından sopalı saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu kiracı da hastanelik olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı. Ev sahibi S.A. kombiyi kiracının yaptırması gerektiğini, kiracı ise ev sahibinin yaptırması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu.

        Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı.

        Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Habertürk Anasayfa