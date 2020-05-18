5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - ADIYAMAN

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yaşayan 9 kişilik Çavuş ailesinin 5 ferdi iftar sonrası rahatsızlandı.Mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi.Çavuş ailesinden 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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