08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun’da yaşayan down sendromlu sporcu 19 yaşındaki Salihcan Öztankal, öğretmeninin yönlendirmesiyle masa tenisine olan yeteneğiyle ön plana çıktı. Daha sonra yaklaşık 4 yıl önce Antrenör Abdullah Kemal Yaşkafa ile özel bir turnuvada tanışan Öztankal, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Masa tenisinde 4 yılda 5 Türkiye şampiyonluğu elde eden Öztankal, son olarak 2019 yılında düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda 1. oldu. Öztankal’ın şimdiki hedefi ise 24-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak.
Öztankal’ın antrenörü Yaşkafa, Salihcan’la yaklaşık 4 yıl önce bir özel turnuvada tanıştıklarını söyledi. Tanıştıktan sonra Salihcan’ın babasının kedisine, "Hocam bu çocukların masa tenisine yeteneği var. İlgilenir misin?" dediğini ifade eden Kemal Yaşkafa, “Ben de ‘Tabii ki ilgilenirim’ dedim. Güzel bir yola girdik. Yıllardır beraber çalışıyoruz Salihcan ile. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Diğer çocuklardan ayırmıyorum Salihcan’ı. Diğer çocuklara nasıl antrenman yaptırıyorsam Salihcan’a da aynı şekilde antrenman yaptırıyorum. Antrenman süreçlerimiz çok keyifli geçiyor. Çok eğlenceli bir çocuk. Spordaki başarısının yanında eğlencesiyle ve şovlarıyla ünlü bir çocuk. Çok yetenekli, çok mutlu, herkesi güldüren ve eğlendiren bir çocuk. O yüzden hiçbir zorluğu yok" ifadelerini kullandı.
"HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"
Salihcan’ın birçok şampiyonada dereceler kazandığını ifade eden Yaşkafa, hedeflerinin ise 24-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti.
“HER ÇOÇUĞUN MUTLAKA BİR YETENEĞİ OLUYOR"
Özel çocuklu ailelere de tavsiyelerde bulunan Yaşkafa, “Her çocuğun mutlaka bir yeteneği oluyor. Şu anda da devletin verdiği imkanlar buna çok müsait. Her branşta özel sporcular alanında çalışmalar yapılıyor. Mutlaka Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmalılar” diye konuştu.
Salihcan’ın babası Hüseyin Öztankal ise oğullarıyla gurur duyduklarını ve Finlandiya’da Türk bayrağını dalgalandıracaklarına inandıklarını kaydetti.
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