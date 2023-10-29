Kocaeli'de 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Kocaeli'de, apartmanın 5'inci kat penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 1122 Sokak'ta meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki bebek S.A., bir apartmanda beşinci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin, olayın aydınlatılması için başlattığı soruşturma devam ediyor.