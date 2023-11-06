Reytinglerde Pazar yarışı! 5 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 5 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken Pazar günü yayınlanan diziler de rakiplerini zorladı. İşte 5 Kasım reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 5 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
5 Kasım reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında AB ve total sıralamnın yer aldığı sıralamayı sizlerle paylaşacağız.
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5 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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5 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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