5 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bu hafta sonu İstanbul Maratonu günü toplu ulaşım bedava mı?
Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip 45. İstanbul Maratonu, bu sene 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Koşuya katılacak olan vatandaşlarımız "5 Kasım'da bu hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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45. İstanbul Maratonu için artık geri sayım başladı. Her yıl kasım ayının ilk pazar günü gerçekleştirilen koşu bu sene 5 Kasım'da düzenlenecek. 45 bin kişinin katılım sağlayacağı koşu öncesi gözler "5 Kasım Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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5 KASIM PAZAR GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
15K ve 42K koşucuları, 5 Kasım sabahı 07.00-08.00 saatleri arasında ücretsiz vapur ve otobüs transfer hizmetlerinden yararlanabilecek.
Ayrıca halk koşusuna katıLacak olan vatandaşlar da Mecidiyeköy'den kalkacak ücretsiz otobüs seferlerinden faydalanabilecek.
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Koşucular 45. İstanbul Maratonu'na Sultanahmet’ten tramvay ile Eminönü, Eminönü’nden vapur ile Beylerbeyi’ne,
Taksim’den füniküler ile Kabataş, Kabataş’tan vapur ile Beylerbeyi’ne,
Üsküdar Marmaray Durağı önünden kalkacak ring seferleri ile Beylerbeyi’ne gelerek başlangıç noktasına ulaşabilecek.