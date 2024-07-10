5 ilin valisi değişti! Valisi değişen iller hangileri, yeni valiler kim oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre 5 ilde vali değişikliği yaşandı. Yaşanan değişimin ardından hangi illerde değişim olduğu ve yeni valilerin kim olduğu sorguları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
- 1
Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre 5 ile yeni vali atamaları yapıldı. Atamaların hangi illere yapıldı ise gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar yeni valilerin kim olduğu konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar...
- 2
HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATAMASI YAPILDI?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların son hali Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu doğrultuda Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'a yeni vali atamaları yapıldı.
- 3
DİYARBAKIR, MALATYA VE ELAZIĞ VALİSİ KİM OLDU?
Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.
-
- 4
KOCAELİ VE ÇANAKKALE VALİLİĞİNE KİM ATANDI?
Atama yapılan diğer iller arasında ise Kocaeli ve Çanakkale bulunuyor.
Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş atanırken Çanakkale Valisi ise Ömer Toraman oldu.