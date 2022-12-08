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5 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre 5 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Rize'nin İyidere ilçesinde bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi

Giriş: 08.12.2022 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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AA

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir'deki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve Rize'nin İyidere ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe ve İzmit ilçesi Yenimahalle (Arızlı), Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı, Rize'nin İkizdere ilçesi Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Rize'nin İyidere ilçesi Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bazı taşınmazların, ilçe merkezindeki dere yatağının taşkın ve sel riskine karşı ıslahının yapılması amacıyla İyidere Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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