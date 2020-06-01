Merhaba sevgili Habertürk okurları... Normal hayata dönmeye başladığımız haziran ayının ilk haftasında 5 Haziran’da bir Ay Tutulması meydana geliyor. Ay Tutulması'nda kadın ile ilgili konular gündeme geliyor ve sorun yaşanan konular biraz daha rayına giriyor. Yani sıkıntılı bir süreçten sonra keyiflenme vakti geldi. Diğer yandan da Merkür, geçtiğimiz hafta Yengeç burcuna geçti. İletişim gezegeni Merkür’ün duygusal Yengeç burcuna geçmesiyle içe dönük olmaya, daha duygusal hareket etmeye, geçmişi düşünmeye, iletişimde zorlanmalar yaşamaya devam ediyoruz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 1-7 Haziran haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç burçları, durağan ve biraz sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra rahatlama vakti geldi. Haziran ayına başlarken aşkta şanslı etkiler sizleri karşılıyor olacak. Aşk ve ilişkilerin ön planda olduğu bu haftada partnerinizle aranızda yakınlaşma hakim olacak. Eğer partnerinizle koronavirüs nedeniyle uzun süredir görüşemiyorsanız kavuşmalarla mutlu olacaksınız. 5 Haziran’da meydana gelecek Ay Tutulması’yla güzel bir süreç sizleri bekliyor. Fakat bazı konularda dikkatli olmalısınız. Acele ile işlerinizi tamamlamaya çalışırken zor duruma düşebilirsiniz… Eksik evrak ve belgelerle canınızı sıkabilirsiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haziran ayının başında çalışma koşullarına kafa yoruyorsunuz sevgili Boğa burçları… Kariyerde biraz kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. İş ile ilgili beklediğiniz haberleri alamayabilir, takdir göremeyebilirsiniz. Bir de üzerine patronlarınızın bazı konularda sizi ezip geçtiğini ve umursamadığını düşünebilirsiniz. Bu hafta yeni işler yapma isteğiniz daha da artacak. 5 Haziran’da Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu Ay Tutulması’nda biraz daha rahat bir döneme giriyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken konular var. Örneğin borçlarınız bu dönem sizleri sıkabilir ya da elinize geçen paranın azlığıyla isyan edebilirsiniz. Yapmanız gereken planlı hareket etmek ve iş ile ilgili problemlerin üstesinden gelmek olacaktır.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haziran ayı sizler için mutlu başlangıçlar demek sevgili İkizler burçları… Yeni haftada hem yoğunluğunuz azalıyor hem de hayatınızda aşk ve sevgi hakim oluyor. Bu hafta özellikle istediklerinizi elde etmek konusunda pek zorlanma yaşamıyorsunuz. Partnerinizle aranızdaki uyum güzel, yalnızlar ise yeni tanışmalarla heyecanlı bir sürece giriyor. Maddi konularda, gelirlerinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize adım adım yaklaşırken 5 Haziran’daki Ay Tutulması’nda yeni projeler, planlar hız kazanıyor. Ancak bazı zamanlarda agresif tavır ve davranışlar sergilemeniz olası. En ufak pürüzde sinirlenmemeye özen göstermeli ve yolun başında olduğunuzu hatırlamalısınız.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Oldukça güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili Yengeç burçları… Rahatsızlığınız varsa iyileşeceğiniz, güçleneceğiniz bir haftadasınız. İlgi duyduğunuz işlere yönelebilir ve yapmak istediklerinize odaklanabilirsiniz. Diğer yandan bir odak noktanız da eviniz ve aileniz olacak. Sosyal mesafeye uygun biçimde sevdiklerinizle bir araya gelerek keyifli olacaksınız. 5 Haziran’da meydana gelecek Ay Tutulması ise güzel etkiler barındırıyor. Yeni başlangıçların mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Ancak kendinize, sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.
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