2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 5. haftada da nefesleri kesiyor. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

YENİ MALATYASPOR 3-4 FATİH KARAGÜMRÜK

ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.

SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FK

KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR A

ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ

ADANA DEMİRSPOR 3-1 Ç.RİZESPOR

GİRESUNSPOR 0-0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 0-1 AYTEMİZ ALANYASPOR

SÜPER LİG 5. HAFTA KALAN MAÇLAR



19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.

19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 EYLÜL SALI

Fatih Karagümrük-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Altay

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

Beşiktaş-Adana Demirspor

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

Gaziantep FK-Başakşehir FK

Göztepe-Hatayspor

Kayserispor-Galatasaray

23 EYLÜL PERŞEMBE

Konyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Fenerbahçe-Giresunspor