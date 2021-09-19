Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

5. hafta Süper Lig puan durumu (19 Eylül) Süper Lig maç sonuçları ve 6. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan bu akşam oynanacak son iki karşılaşmayla sona erecek. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada puan durumu büyük bir merak konusu oldu. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve gelecek haftanın maçları...

19.09.2021 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
5. hafta Süper Lig puan durumu (19 Eylül) Süper Lig maç sonuçları ve 6. hafta fikstürü

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 5. haftada da nefesleri kesiyor. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

YENİ MALATYASPOR 3-4 FATİH KARAGÜMRÜK
ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.

SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FK
KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR A
ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ
ADANA DEMİRSPOR 3-1 Ç.RİZESPOR

GİRESUNSPOR 0-0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. 0-1 AYTEMİZ ALANYASPOR

SÜPER LİG 5. HAFTA KALAN MAÇLAR

19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 EYLÜL SALI

Fatih Karagümrük-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Altay
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
Beşiktaş-Adana Demirspor

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

Gaziantep FK-Başakşehir FK
Göztepe-Hatayspor
Kayserispor-Galatasaray

23 EYLÜL PERŞEMBE

Konyaspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Giresunspor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
2022 Resmi tatil tarihleri...
2022 Resmi tatil tarihleri...
Vaka sayısında yükseliş devam ediyor mu?
Vaka sayısında yükseliş devam ediyor mu?
Ormanı yakan zanlıdan şoke eden sözler!
Ormanı yakan zanlıdan şoke eden sözler!
Dünya mirası bahçede korkutan yangın!
Dünya mirası bahçede korkutan yangın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.