2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 5. haftada da nefesleri kesiyor. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3-4 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.09.2021 20:00 ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. 0-1 TRABZONSPOR A.Ş.

RAPORT TAV ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3-1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SÜPER LİG 5. HAFTA KALAN MAÇLAR

19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.

19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU