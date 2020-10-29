DHA

Dinar'ın Pınarlı köyünde oturan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinden haber alamayan yakınları, dün saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin oturduğu eve gelen ekipler, inceleme başlattı. Kapısı kapalı ve anahtarı da üzerinde olan eve giren ekipler, Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait cep telefonlarının da yer aldığı eşyaların, evde olduğunu belirledi. Cevdet Uysal’a ait araç da anahtarı üzerinde olarak evin garajında bulundu.

Yapılan araştırmalarda Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin en son 25 Ekim Pazar günü görüldüğü tespit edildi. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı belirtilen çiftin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi. Çiftin bulunması için çalışmalar sürüyor.