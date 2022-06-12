Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Bilal Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Yüzbinlerce ziyaretçiye kapılarını açan, 7'den 70'e herkesin kendi kültürüne ve dünyanın her yerine dair bir şeyler bulduğu festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz. Gelenekleriyle tanışmak ve kültürlerini öğrenmek isteyen ziyaretçilerimiz, bu yıl dolu dolu bir festival yaşadı. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin, alanın her noktasında oldukça keyifli vakitler geçirdiğin gördüm." diye konuştu.
Festivalde ziyaretçilerin heyecanına ortak olmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"At binen çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve heyecan paha biçilmezdi. Ok atarken hedefine odaklanmış gençlerimizin dikkati görülmeye değerdi. Spor, sanat ve kültür alanında çalışmalarını sürdüren konuklarımız vesilesiyle adeta dünyayı dolaştık. Dünya mutfağını festivalimize taşıdık. Geleneklerimizin birleştirici gücüyle bir arada olmanın verdiği huzuru hissettik. Azerbaycan'dan gelen Karabağ atlı gösteri ekibini, seyircilerimizin ne kadar severek izlediğine şahit olduk. 2 devlet 1 millet sloganıyla yaptıkları gösterileri bundan sonra da ağırlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız 60'a yakın geleneksel çocuk oyunumuzu oynama imkanı buldu. Alanlarımızda en büyük kazanım elbette dostluklar oldu. Birbirine selam veren ve kucaklaşan gençlerimiz bizlere ümit aşıladı."
"Daha güzel bir şekilde festivallerimizi gerçekleştireceğiz"
Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak önümüzdeki yıllarda daha güzel festivaller gerçekleştireceklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:
"5 kıta ve 15 ülkede 20 kurumsal üyesi bulunan konfederasyon olarak önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şekilde festivallerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki festivalimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te geleneksel sporları merkeze alan büyük bir organizasyonu sizinle buluşturacağız. Kapanış törenine katılan herkese ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Seneye yeni festivalimizde çok daha büyük enerji ve coşkuyla buluşmak üzere."
Ödül töreni
5. Etnospor Kültür Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.
Organizasyonda 4 gün boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren katılımcılara ödül ve sertifikaları verildi.
Bilal Erdoğan, ayrıca sponsor kuruluşların yetkililerine de plaket takdim etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!