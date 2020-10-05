Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, 5 Ekim 2020 son corona virüs tablosunu duyurdu. 5 Ekim 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 5 ekim verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." dedi.

4 EKİM DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1182 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 285 bin 50'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, hasta sayısı 324 bin 443, vefat sayısı 8 bin 441, ağır hasta sayısı 1475, aktif hasta sayısı 30 bin 952 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ AŞI GELİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları kaydetti:

"Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

DÜNYADA SON DURUM

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 617 bin, Hindistan'da 6 milyon 573 bin, Brezilya'da 4 milyon 906 bin, Rusya'da 1 milyon 215 bine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı. Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Doktoru Sean Conley ise Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler ibadete açıldı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Kovid-19'un ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı. Meşişi, tüm vatandaşların kapalı kamusal alanda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan yönetiminin salgın tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri başladı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Kırgızistan'da kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, Kovid-19 nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında sandıklarda oy verdi.

Yemen'de ilköğretim okulları Kovid-19 tedbirleri alınmaksızın bugün yeni öğretim yılının ilk dersine başladı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklarken, ülkede 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 200 binden fazla kişinin işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.