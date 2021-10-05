Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısında yükseliş devam etti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanıyor.

4 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 411 bin 865 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 524 bini, Hindistan'da 33 milyon 850 bini, Brezilya'da 21 milyon 468 bini ve İngiltere'de 7 milyon 934 bini geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, Kovid-19 aşısı oldu.

Hindistan hükümetinin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Belçika'da salgın kısıtlamalarının bakanlık kararnamesi yerine parlamentonun onayıyla uygulanmasını öngören kanun yürürlüğe kondu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA ayrıca, Kovid-19'un tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kovid-19 salgınından çıkarken, ekonomik toparlanmayı desteklemek için vergilerin artırılabileceğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19 aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde Kovid-19 salgınında son durumun, "aşırı derecede gergin" olduğunu söyledi.

Senegal'de Mart 2020'de başlayan Kovid-19 salgınında, 2 ile en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.