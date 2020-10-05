İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 5 Ekim corona virüs tablosu merak ediliyor.

5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ekim koronavirüs vaka sayısını henüz yayınlamadı.

4 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 441’e yükseldi. Bugün toplam 104 bin 402 test yapılırken, bin 429 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 324 bin 443 oldu. Bugün iyileşen bin 182 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 475 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 140 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 38 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 139 bin 699'a çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 128 bin 410 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 7 milyon 973 bin 268 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 600 bin 846 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 214 bin 277 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 549 bin 373),Brezilya (4 milyon 906 bin 833),Rusya (1 milyon 204 bin 502),Kolombiya ( 848 bin 147 ),Peru (848 bin 147),İspanya (810 bin 807),Arjantin (790 bin 818),Meksika (757 bin 953),Güney Afrika (679 bin 716),Fransa (606 bin 625),İngiltere (480 bin 17),Şili (468 bin 471),İran (468 bin 119),Irak (375 bin 931),Bangladeş (367 bin 565),Suudi Arabistan (335 bin 997),Türkiye (323 bin 14),İtalya (322 bin 751),Filipinler (319 bin 330),Pakistan (314 bin 616) ve Almanya (300 bin 28)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (146 bin 11),Hindistan (101 bin 812),Meksika (78 bin 880),İngiltere (42 bin 317),İtalya (35 bin 968),Peru (32 bin 665),Fransa (32 bin 198),İspanya (32 bin 86),İran (26 bin 746),Kolombiya (26 bin 556),Rusya (21 bin 251),Güney Afrika (16 bin 938),Arjantin (20 bin 795),Şili (12 bin 919),Ekvador (11 bin 597),Endonezya (11 bin 55) ve Belçika (10 bin 44)."