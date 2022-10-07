5 dakikayla yıllar kazanmak mümkün!

Meme süt bezlerinden ve bu bezlerden oluşan sütü meme başına taşıyan süt kanallarından oluşan bir salgı bezidir. İşte meme dokusunu oluşturan bu hücre gruplarının bir değişim sonucu kontrolsüz çoğalmasına meme kanseri denir. Tüm dünyada her sekiz kadından birinde görülen meme kanseri vakalarının çoğu süt kanallarından gelişir.

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

-Meme ve koltukaltı bölgesinde ele gelen şişlik veya kitle

-Meme başı akıntısı (özellikle kanlı meme başı akıntısına dikkat etmek gerekir.)

-Meme başında çekilme, şekil bozukluğu

-Memede kızarıklık, yara, kabuklanma, portakal kabuğu manzarası

-Memelerde olağan dışı büyüme, asimetrik şişlik

KİMLER RİSK ALTINDA?

-Kadın olmak

-İleri yaş (50 yaşından büyük olmak)

-Erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek

-Ailesinde 1.derece akrabalarda (teyze, hala, anne, anneanne, kız kardeş gibi) meme kanserinin olması

-Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak

-Hiç doğum yapmamak

-İlk doğumu 30 yaş sonrası yapmak

-Emzirmemek

-Uzun süreli hormon kullanmak

-Obezite

-Fiziksel aktivite azlığı

-Alkol-sigara kullanmak

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI MÜMKÜN MÜ?

Meme kanserinde erken tanı mümkündür. Meme kanseri erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalıktır.

Meme kanserinin erken tanısı için 20 yaşından sonra her kadının ayda bir banyoda ayna karşısında elle muayene, 40 yaşına kadar yıllık ultrason kontrolü ve hekim meme muayenesi, 40 yaşından sonra meme kanseri erken tanı tarama metodu olan yıllık mamografi çekilmesi gerekir.

KENDİ KENDİNE MUAYENE NASIL YAPILIR?

Meme kanserlerinin yüzde 70'ini hastalar kendi kendine yaptıkları meme muayenesi sonucu bulmaktadır. Kendi kendine elle muayene banyoda ayna karşısında belden üstü çıplak şekilde yapılır. Önce bir meme, diğer elin parmaklarının uç iç kısmı ile gezdirerek, çok fazla bastırmadan tüm memeyi ve koltukaltını kapsayacak şekilde yapılır, sonra diğer meme ve koltuk altına geçilir. Toplamda ayna karşısında kendinize ayıracağınız 5 dakika size yıllar olarak geri dönecektir.

MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Meme kanseri tedavisindeki başarıyı etkileyen en önemli faktör erken tanıdır. Çünkü meme kanseri erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalıktır. Meme kanseri tedavisinin en önemli bölümünü cerrahi tedavi oluşturur. Artık son yıllarda tümöre yönelik meme koruyucu cerrahi ile organ kaybının önüne geçilmiştir. Cilt koruyucu proflaktik mastektomiler, aynı seansta protez kullanımı ve yeni meme dokusu oluşturma ameliyatları ile kozmetik endişe azalmış, bedensel ve ruhsal açıdan organ kaybı korkusunun önüne geçilmiştir.

MEME KANSERİNDEN NASIL KORUNULUR?

İdeal kiloda kalmak, dengeli ve yeterli beslenme meme kanseri riskini azaltmada dikkat edilecekler listesinin başında gelmektedir. Hayvansal yağlardan az, işlenmiş gıdalardan kaçınılmış, sebze-meyveden zengin beslenme önemlidir. Zira beslenmenin kanser üzerinde yüzde 30-40 etkisi olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivite ve egzersiz meme kanseri riskini azaltmada bir diğer önemli unsurdur.

Kendi-kendinize meme muayenesini unutmamanız dileğiyle sağlıkla kalın.