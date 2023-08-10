5 dakikada enerjinizi yükseltin! İşte ruh halinizi iyileştiren sabah alışkanlıkları

Duşunuza soğuk su ekleyin

Buharlı duştan vazgeçmek zorunda değilsiniz ama Love, uyandırma servisi için banyonun sonuna soğuk bir duş eklemenizi tavsiye ediyor. "Sonunda 15 saniyelik soğuk bir duşla sıcak bir duş alın. Bu şok edici ve canlandırıcı!" dedi. Today tarafından daha önce bildirildiği gibi, soğuk bir duş uyanıklığı ve uyanıklığı artırabilir ve kas gerginliğini azaltabilir. Love, suyu 60 derecenin altında tutmayı ve yavaşlamayı, sadece 15 saniyeden başlayıp bir dakikaya kadar çalışmayı tavsiye etti.