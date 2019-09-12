Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini bugün yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine uyan Daire, terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına karar verdi. Sadece Ahmet Şık’ın örgüte yardımdan değil, propaganda suçundan cezalandırılması istendi.

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

5 yılın altında ceza alan ve temyiz yolu kapalı olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik, halen cezaevindeydi. Yargıtay, bozma kararının CMK uyarınca cezası istinafta kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmetti. Kararda, cezaevinde bulunan Cumhuriyet yazarlarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verildi.

AİLELERİ TARAFINDAN KARŞILANDILAR

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde bulunan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik cezaevi önünde avukatları ve aileleri tarafından karşılandı. Cezaevi çıkışı bir açıklama yapan Musa Kart, “Tahliye kararını televizyonda geçen alt yazıdan öğrendik. FETÖ ile irtibatlandırıldık çünkü tatil rezervasyonu için bir seyahat şirketini aramıştık. Bizim cezaevinde olmamız komik bir karikatüristin hayal gücünü bile aşıyordu. Evet, şuan özgürüz ama arkamızda çok sayıda mağduriyet hikayesi bıraktık. Gazetecilerin korku iklimi yaratmak için cezaevine atıldığını herkes biliyor. Bunun doğru bir yol olmadığını artık herkes biliyor. Cezaevleri ne duruşumuzu bozuyor ne de gülüşümüzü” dedi.