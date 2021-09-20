5 çocuk annesi kadın ölü bulundu

İHA

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 64 yaşındaki Atike Akı, eşi tarafından serada ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evde eşi Atike Akı ile birlikte kahvaltı yapan Mehmet Akı, kahveye gitmek için evden çıktı. Bir süre kahvede oturan Akı, daha sonra eve dönüş yolunda seralarının kapısının açık olduğunu gördü.

Kontrol etmek için seraya giren Akı, içerde 5 çocuk annesi eşi Atike Akı'yı hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Atike Akı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.