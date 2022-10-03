5 çocuğu istismara 400 yıla kadar hapis istendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 5 çocuğa 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açılan Y.K. (59) hakkında 400 yıla kadar hapis istendi.
Olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikâyetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için A.P.'ye bıraktığını, A.P. ile birlikte yaşayan Y.K.'nin istismarının bu dönemde başladığını söyledi.
TEHDİT VE ŞANTAJ
H.D., daha sonra annesinin sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren A.P.'nin yazın evlerine gelen 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.
Sanığın, annesi ile resmi nikahla, A.P. ile dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., A.P.'nin de olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI
Şikâyet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.K. tutuklanırken, A.P. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.
400 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Diğer mağdurların da şikâyetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, "zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "tehdit" gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan Y.K., suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanık A.P. de hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.
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