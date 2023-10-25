5 bin yıllık tanrıça heykelciği

Saçları arka taraftan toplanmış. 5 bin yıllık bir yerleşimin içerisinden bu eserin çıkmış olması önemli. Daha da önemlisi, benzerlerinin Midilli Adası'nda olması. Ege adalarından Midilli'deki Thermi kentinde benzerleri var. Hatta burada daha çok miktarda benzerleri orada mevcut. Ancak bizim bulduğumuz eser, Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait. Bu eser, kültürel etkileşimin Kuzey Ege Adaları hatta Balkanlar'a doğru olduğunu göstermekte" dedi.