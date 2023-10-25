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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 5 BİN TL İKRAMİYENİN ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekliye Cumhuriyet Bayramı 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi

        Emekli üçüncü ikramiyesi yani 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli heyecan içerisinde "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorularına cevap arıyor. İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 25.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 25.10.2023 - 19:28
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        • 1

          Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi müjdesi sonrası milyonlarca emekli yılın üçüncü emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merek edilen sorunun cevabıyla ilgili son durum...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          TBMM'DE KABUL EDİLDİ

          Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5 bin TL ikramiye verilmesinin Öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

        • 3

          5 BİN EMEKİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli ikramiyesi ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

        • 4

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

        • 5

          ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALAMAYACAK!

          1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

        • 6

          EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALAMAYACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

          Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

        • 7

          HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

          Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

          Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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