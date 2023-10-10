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        Haberler Gündem 5 bin TL emekli ikramiyesini kimler alabilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimler alabilecek ve ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesini kimler alabilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir?

        Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları ve emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:45
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        • 1

          Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verilecek. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" İşte 100. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

        • 3

          EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALAMAYACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

          Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor.

          Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

        • 4

          ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

          Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi.

          HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

          Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

          Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

        • 5

          DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

          Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2.500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3.750 TL ödenecek.

          Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

        • 6

          BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

          Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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