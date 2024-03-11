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        Haberler Gündem 5 bin kişi ramazanın ilk iftarında bir arada oruç açtı

        5 bin kişi ramazanın ilk iftarında bir arada oruç açtı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında 5 bin kişi orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:02
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        5 bin kişi bir arada oruç açtı
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        Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen “Gönül Sofraları” iftar programı kapsamında Canbazlar Caddesinde 5 bin kişi bir araya geldi.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofralarını dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini ifade ederek, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

        Programa katılan araştırmacı, yazar Hayati İnanç ise ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

        Ezanın okunmasıyla vatandaşlar iftarlarını açtı.

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