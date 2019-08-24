Erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan ve yüzlerce hektar ormanın kaybedilmesine neden olan orman yangınlarına ilişkin bir kampanya başlattı. Bu kapsamda bir film yayınlayan şirket, '#1FİDAN1CAN' etiketi ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.

“Türkiye’de ormanların sesi yok oluyor” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında İzmir’in yeniden ağaçlandırılması konusunda adım atılacağı açıklanırken, Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı’nı doğaya kazandırılacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yangınların Ege bölgesinde geniş bir alana zarar vermesi nedeniyle İzmir Ege Orman Vakfı iş birliğine gidildiği kaydedildi.

Ege Orman Vakfı’na fidan ekimi ile destek olacağı belirtilen şirketin, kampanyanın sürdürülebilir olması ve ormanın genişlemeye devam edebilmesi için 3 ay boyunca müşterileri adına fidan dikmeye devam edeceği bildirildi.